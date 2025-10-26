Serie A | Non solo la Lazio: ecco il programma della giornata
Dopo la partita del Milan di venerdì e le quattro sfide in programma nella giornata di ieri, l'ottavo turno di Serie A sta per proseguire con altre 10 squadra pronte a scendere in campo. Si partirà, come di consueto, col lunch match tra Torino e Genoa.
Alle 15.00 fischieranno gli arbitri impegnati sul campo del Sassuolo, che sfiderà la Roma, e del Verona, che dovrà vedersela col Cagliari. Alle 18.00, invece, toccherà alla Fiorentina, che non ha ancora vinto dall'inizio della stagione. E farlo oggi sarà a dir poco complicato: davanti a sè, infatti, avrà un Bologna a tredici punti in classifica e che ha vinto anche nel match d'Europa League che si è giocato in settimana.
Alle 20.45, infine, lo stadio Olimpico sarà teatro del posticipo dell'ottava giornata di A: Lazio-Juventus.