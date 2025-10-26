Lazio - Juve, scontro tra deluse: tre punti per rialzarsi
RASSEGNA STAMPA - Vincere per uscire dalla crisi, pareggiare per restarci o perdere per sprofondare ancora di più. Lazio - Juventus vedrà di fronte due squadre in grande difficoltà, entrambe bisognose dei tre punti per provare a risollevare una stagione fin qui deludente e alle quali un pari servirebbe veramente a poco. I biancocelesti arrivano da due pareggi tutt'altro che positivi contro Torino e Atalanta, mentre i bianconeri nelle ultime quattro gare in Serie A hanno accumulato tre pareggi e una sconfitta.
Lazio e Juve attualmente galleggiano a metà classifica, fuori dalla zona Europa, e urgono entrambe un'inversione di marcia per provare a ridare un senso al proprio campionato. È proprio qui, allora, che "La sfida della paura", come l'ha definita La Gazzetta dello Sport, potrebbe provare a cambiare le sorti delle due squadre. Un successo rilancerebbe una delle due, mettendo ancora più in difficoltà l'altra, ma il rischio è che nessuno si prenda rischi, provando a tutelare uno 0-0 che in questo momento servirebbe a ben poco.
Secondo La Rosea, ad avere più bisogno della vittoria è il gruppo di Tudor, che rischia di allontanarsi sempre più dalla zona Champions, ma i biancocelesti sono a uno snodo decisivo per la propria stagione, per capire quali potrebbero essere le proprie ambizioni dopo un'estate condizionata dall'assenza di mercato. A parlare sarà il campo, che chiarirà se nelle due squadre prevarrà la paura di finire ancora più a fondo o la voglia di rilanciarsi.