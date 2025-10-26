GOSSIP | Casillas fa arrestare la colf: sventata truffa da migliaia di euro!
26.10.2025 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Iker Casillas ha sventato una truffa da centinaia di migliaia di euro. L'ex portiere del Real Madrid aveva capito che la sua collaboratrice domestica - aiutata da un complice che faceva la guardia giurata nel complesso residenziale - stava sostituendo gli orologi di lusso presenti nella sua abitazioni con delle imitazioni. I due complici sono stati arrestati... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TRUFFA CASILLAS <