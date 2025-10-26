PRIMAVERA - La Lazio fa visita alla Juve: serve la reazione dopo il KO
RASSEGNA STAMPA - Non solo quella di questa sera. Di domenica c'è anche una sfida baby tra Lazio e Juventus, quella che coinvolge la Primavera. I biancocelesti, in questo caso, la affrontano in trasferta ma con un punto in più in classifica rispetto agli avversari. Si gioca alle 11. Il gruppo guidato da Punzi, riporta Corriere dello Sport, deve reagire al KO rimediato contro il Cesena prima della sosta. Non erano riusciti a dare continuità alla vittoria con l'Inter, oggi disputano la seconda partita di fila fuori casa. Serve una grande prestazione per tornare a Formello con un risultato positivo.
Negli ultimi giorni, la rosa si è detta convinta di avere buone chance di ripartire: "Ci supportiamo l’un l’altro, credo che il nostro vero potenziale debba ancora essere espresso", ha detto Cuzzarella ai microfoni ufficiali. "Possiamo fare bene, mancano ancora tantissime partite. Penso sia stato un buon inizio, soprattutto a livello di gioco. Se continuiamo con questa mentalità i risultati verranno da sé".
In vista della partita, ha parlato anche capitan Bordoni: "La fascia è una responsabilità e un onore, il coronamento di un sogno. Il campionato è equilibrato, si può vincere e perdere con chiunque. Il nostro obiettivo è raggiungere i playoff".