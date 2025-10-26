Lazio - Juve, la grande chance di Isaksen. Ora è lui a sfidare Cancellieri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Destini beffardi, inaspettati, che si incrociano e si sostituiscono. Adesso tocca a Isaksen sfruttare l'infortunio di Cancellieri, colui che gli aveva preso il posto per colpo della mononucleosi. Fuori uno, dentro l'altro: è un duello a chi risponde presente. Ci è riuscito l'ex Parma, fermato sul più bello dalla lesione rimediata a Bergamo. Quella maglia è tornata a disposizione, questa sera se la riprenderà Isaksen. E ora tocca a Gustav dare segnali di livello, le parole di Sarri potrebbero essere da incentivo: "Ha margini enormi, sta trovando continuità sia negli allenamenti sia in gara". Il rodaggio deve risultare completato contro la Juve.

È una chance troppo preziosa per essere sprecata. Isaksen, se in serata, ha collezionato colpi a prescindere dall'avversaria. Anzi, riporta Corriere dello Sport, nella scorsa stagione si è esaltato proprio nelle sfide più complicate. Due volte contro il Napoli, poi la prodezza in Europa League col Viktoria Plzen: la Lazio s'era ritrovata in nove uomini nel finale, era servita la sua prodezza per centrare il successo.

Contro la Juve troverà l'esordio da titolare in questo campionato. Fino a questo momento ha totalizzato 101 minuti in campo. È entrato a freddo alla New Balance Arena, nessuno si aspettava un problema fisico di Cancellieri alla ripartenza dalla sosta. Pausa che Isaksen ha trascorso lontano da Formello: la convocazione della Danimarca è stata una doppia benedizione, ha messo benzina delle gambe ed è tornato alla base rinfrancato dallo spazio concesso da Riemer. Due gare che sono state un messaggio a distanza per Sarri, timoroso nel sganciarlo anche nel secondo tempo.

La mononucleosi ha rovinato la sua preparazione, ne ha pagato le conseguenze fino a questo momento. È stato un percorso lungo, terminato proprio col forfait di Cancellieri. Da oggi Isaksen non sostituisce più la sua riserva, ma un compagno in grado (anche) di contendergli il posto. E allora via al duello.