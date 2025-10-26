Lazio, Sarri incontra Fabiani e Lotito: fissate le basi per il mercato di gennaio

RASSEGNA STAMPA - Giovedì l'incontro con Fabiani, venerdì quello con Lotito. È andato finalmente in scena il doppio confronto tra Maurizio Sarri e la società, dopo il quale il tecnico è apparso decisamente più rilassato. Durante il vertice tenutosi con il direttore sportivo, Mau ha iniziato ad affrontare il tema mercato, senza scendere troppo nei dettagli, in attesa di sapere se a gennaio la Lazio potrà operare liberamente o a saldo zero.

Il Comandante ha richiesto di poter decidere chi cedere e il campo sembra aver dato le risposte per lui. Dele-Bashiru, finito fuori dalla lista dopo essersi infortunato, non ha mai convinto, così come Noslin e Belahyane, che hanno visto il campo con il contagocce. Secondo il Corriere dello Sport, dunque, è sui loro ruoli che Sarri vorrebbe intervenire sul mercato: serve senza dubbio una mezzala, alla quale andrebbe aggiunto un regista in più, se Rovella non dovesse recuperare dalla pubalgia, e magari un terzino al posto di Tavares. Mau, poi, ascolterebbe anche delle offerte per Castellanos, ma prima di perderlo vorrebbe avere delle certezze su chi andrebbe a sostituirlo.

Nei piani della società, invece, ci sono le uscite di Mandas, Gigot e di Isaksen, se avrà mercato, ma nei prossimi incontri con il tecnico si proveranno a trovare dei punti d'intesa. L'unica distanza resta su Insigne, voluto da Sarri, ma non da Fabiani, che già in estate aveva chiuso al suo arrivo per limiti d'età. Ora, rispetto ad agosto, uno spiraglio sembra essersi aperto, ma per far sì che arrivi a parametro zero, servirà comunque fare un taglio sul monte ingaggi.