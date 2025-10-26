Lazio | Mimun tra infortuni e mancati rinforzi: "Con la Juve serve un miracolo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo editoriale pubblicato tra le pagine de Il Messaggero, Clemente Mimun fa il punto della situazione di casa Lazio, a partire dal punto guadagnato a Bergamo, che "conforta per l'impegno della maggior parte dei nostri". Da Gila a Provedel, passando per Basic e Zaccagni, dall'infermeria al campo per guidare la Lazio, da vero capitano. Il punto, importante per il morale e per la classifica, però, conduce a una sfida complicatissima, come spiega il direttore del TG5. Una Juve in grande crisi, che non riesce più a vincere e che vede pericolosamente vacillare il posto del proprio allenatore.

"Per tradizione, purtroppo, risolviamo spesso i problemi degli altri, ma chissà che la grinta e la volontà di quel che rimane dei nostri non riesca a fare un altro miracolo", prosegue Mimum. Sarri, dalla sua, sta sperimentando di tutti, ha con sé il team e i tifosi che, nonostante la rabbia, vedono nell'ex Napoli l'unica chance per uscire da una situazione complicata come quella attuale.

E se il popolo biancoceleste è già rassegnato a una stagione che appare già compromessa - continua il giornalista - "abbiamo il dovere di continuare a sostenere con affetto chi scende in campo". Tra mancati rinforzi e i 17 infortuni da inizio campionato, "c'è poco da stare allegri". Ma i tifosi della Lazio sono abituati a soffrire e, proprio da quella sofferenza, a ripartire, conclude Mimun.