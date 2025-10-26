Lazio - Juve, le probabili formazioni: dubbio Marusic, chance Isaksen

Si torna all'Olimpico. Dopo il punto sudato contro l'Atalanta, la Lazio ospita all'Olimpico la Juventus di Igor Tudor. Oltre ai fuori lista Dele-Bashiru (comunque sulla via del recupero) e Gigot, Sarri non potrà contare sugli infortunati Castellanos, Rovella e Cancellieri (out almeno un mese). A questi si è aggiunto Nuno Tavares, bloccato da una lesione di basso grado a carico del soleo sinistro. Per questo sulle fasce è aperto il ballottaggio tra Marusic (colpito dalla febbre), Provstgaard (provato sulla fascia a Bergamo) e Pellegrini, tornato in gruppo dopo il problema al ginocchio. In vantaggio ci sono il montenegrino, a destra, e il numero 3, a sinistra. Chiuderanno il reparto, davanti a Provedel in porta, Gila e Romagnoli al centro. A centrocampo spazio ancora a Guendouzi, Cataldi e Basic, più avanti di Vecino che ha fatto il suo esordio stagionale in campionato. In attacco Isaksen si muoverà sulla destra, con Dia (non al meglio per i soliti fastidi alla caviglia, ma in pole su Noslin e Pedro) e Zaccagni a completare il tridente nel ritrovato 4-3-3.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceiçao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Vlahovic, David. All.: Tudor.

