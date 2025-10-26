Juve, Tudor si affida al doppio centravanti: pronto il tandem David - Vlahovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tudor cambia in vista della Lazio. Dopo sette partite senza vittoria tra campionato e Champions League, la Juventus è alla ricerca di una svolta che consenta di tornare a inseguire quanto meno il quarto posto. La Vecchia Signora sta facendo estrema fatica a trovare la via del gol e non segna da ben tre partite, dato che ha convinto tecnico bianconero ad adottare degli accorgimenti tattici per provare a invertire la rotta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Tudor, dunque, sarebbe pronto a schierare il doppio centravanti, affidandosi a David e Vlahovic per provare a dare maggiore peso al suo attacco. Il serbo non gonfia la rete dal match casalingo contro il Dortmund, risalente a più di un mese fa, mentre il canadese è a secco dal suo esordio in Serie A avvenuto a fine agosto.

La Juve dovrebbe, quindi, presentarsi all'Olimpico con un 3-5-2, pronto a trasformarsi in un 4-4-2. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Kalulu, Gatti e Kelly, mentre al centro del campo Koopmeiners potrebbe far rifiatare Thuram, andando ad affiancare Locatelli e McKennie. Sugli esterni dovrebbe partire Conceicao e Cambiaso, con Yildiz che dovrebbe riposare, mentre davanti, come detto, sarà dato spazio alla coppia David - Vlahovic.