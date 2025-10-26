Flaminio, Lotito aspetta Gualtieri: spunta l'ipotesi della cessione alla Lazio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e il Flaminio, un'attesa che non finisce mai. L'intenzione rimane invariata, ovvero far diventare l'impianto realizzato dai Nervi la nuova casa della Lazio (di nuovo). La strategia però è cambiata.

Ora Lotito non punta più alla concessione, in stile Roma per l'area di Pietralata, ma segue più il modello di Milano e Udine: ora il presidente biancoceleste punta al diritto di superficie. Molto, se non tutto, dipenderà dalla politica: per svincolare il Flaminio, è necessaria una richiesta al Comune. Se arrivasse il via libera, a quel punto - assicura Il Messaggero - ci sarebbero due opzioni: la prima prevede la vendita del Flaminio alla Lazio, la quale dovrebbe presentare un'offerta pari al prezzo stabilito dal Demanio o dall'Agenzia delle entrate; la seconda invece prevede l'attivazione dell'iter per il diritto di superficie, con il Comune che affiderebbe alla Lazio lo stadio da ristrutturare in cambio di denaro, senza però perdere il controllo del bene.

Un conto è la teoria, dove tutto è fattibile, un altro è la pratica. E quest'ultima dice che tutto, nel bene o nel male, è nelle mani di Lotito e Gualtieri. Tutto si deciderà nei prossimi giorni, dopo che il sindaco avrà letto il dossier dell'avvocatura capitolina. Da lì in poi ci sarà il confronto con la Lazio e Lotito, con il presidente che ha tutta l'intenzione di portare a casa il risultato. Anche perché l'operazione gli consentirebbe di patrimonializzare lo stadio e metterlo a bilancio, così da rendere la Lazio più ricca. E perché no, anche più appetibile.

