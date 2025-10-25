Lazio, la promessa di Zaccagni ai tifosi: "Contro la Juve..."
Davanti a più di 55.000 tifosi Lazio e Juventus scenderanno in campo all'Olimpico in un match importantissimo per i biancocelesti che vogliono tornare a vincere dopo il pari contro l'Atalanta.
In merito Mattia Zaccagni ha inviato anche un messaggio ai tifosi biancocelesti: "I tifosi della Lazio sono diversi, sono speciali e anche domani saranno presenti. Per noi sarà fondamentale dare tutto sul campo, questo glielo promettiamo".
Poi sulla sfida contro la Juve: "Questa settimana abbiamo lavorato molto bene con il mister, Affrontiamo una grandissima squadra forte fisicamente e tecnicamente, dovremo dare il massimo".