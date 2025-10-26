Lazio - Juve, duello tra doppi ex: Sarri e Tudor contro il proprio passato
RASSEGNA STAMPA - Il match tra Lazio e Juventus vedrà andare in scena una sfida nella sfida tra Maurizio Sarri e Igor Tudor, con i due tecnici che si ritroveranno faccia a faccia con le loro ex squadre, entrambi in cerca di rivincita dopo degli addii arrivati non proprio in maniera idilliaca.
Arrivato sulla panchina della Juve nella stagione 2019/20, il Comandante è stato l'ultimo tecnico capace di vincere lo scudetto con la Juventus. Quel titolo arrivò al termine di un'annata complicata, caratterizzata dalla pandemia, che vide i favoritissimi bianconeri soffrire più del previsto prima di vincere il nono tricolore consecutivo, anche per merito della Lazio di Inzaghi, che fu una delle principali contendenti.
L'amore tra Sarri e la Vecchia Signora, però, non era mai sbocciato del tutto e, così, dopo una sola stagione, Mau aveva lasciato la panchina bianconera, accasandosi alla Lazio fino a marzo 2024, quando il suo percorso in biancoceleste terminò con delle dimissioni. Come ricorda l'edizione odierna de Il Cuoio, a sostituirlo fu proprio Igor Tudor che, però, rimase nella Capitale solo pochi mesi come traghettatore, prima di lasciare il posto in estate a Baroni. I due allenatori, ora, si ritroveranno l'uno di fronte all'altro, con due idee di calcio opposte, ma entrambi pronti ad affrontare il proprio passato.