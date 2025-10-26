Lazio - Juve, ultimo nodo da sciogliere: Sarri valuta tre alternative a sinistra

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - A poche ore dalla sfida contro la Juventus, in casa Lazio resta ancora un rebus da risolvere. L'infortunio occorso a Nuno Tavares, unito alla sindrome influenzale di Marusic e alla condizione non ottimale di un rientrante Pellegrini, ha messo in difficoltà Sarri, che in settimana ha provato diverse soluzioni per affrontare l'emergenza terzini.

Fermo per una lesione muscolare di basso grado al soleo sinistro, il portoghese è l'unico certo di non esserci. Pellegrini ha finalmente smaltito il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori per tre settimane, ma dopo soli due allenamenti sulle gambe, non ha ancora raggiunto la condizione ottimale. Marusic, invece, ha recuperato dall'influenza avuta negli scorsi giorni e potrebbe sia essere confermato a destra, sia traslocare sinistra, con l'inserimento di Lazzari o Hysaj dall'altra parte.

Come riferito dal Corriere dello Sport, il montenegrino è stato provato sabato sulla corsia mancina, così come Pellegrini e Provstgaard, che in quel ruolo era finito a gara in corso a Bergamo. Sarri prenderà una scelta definitiva nelle ultime ore, ma la sensazione è che a partire titolari saranno Marusic e Lazzari.