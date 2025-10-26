Juve, Tudor: "Sarri? Ha fatto la storia del calcio italiano. È da ammirare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida contro la Lazio, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato del momento attuale della sua Juventus ai microfoni di Dazn, spendendo anche parole di apprezzamento per Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole: “Fisicamente abbiamo fatto una prestazione di livello là (a Madrid n.d.r.), ora abbiamo recuperato e abbiamo preparato questa partita. Come sappiamo si gioca ogni tre o quattro giorni”.

“Si lavora sempre su tutto. La chiave è essere sempre concentrati sui fatti, sul piano di gioco e su cosa vogliamo fare. Siamo positivi e vogliamo sempre tirare fuori orgoglio e motivazione”.

“Assenza di leader? Nella squadra bisogna anche saper crescere in un percorso. Bisogna avere sempre più personalità. La squadra ha tanti giocatori arrivati negli ultimi anni, magari nel tempo avranno la crescita necessaria per essere leader”.

“Sarri? È un allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano. È andato al Chelsea e ha fatto bene, ha vinto ovunque. È un amante del calcio e uno da rispettare e ammirare”.