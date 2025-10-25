Lazio, Pellegrini tenta il recupero per la Juve: Sarri fa chiarezza
25.10.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Recupero in extremis. Quantomeno ci prova, Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio è infortunato dalla gara contro il Genoa, in cui ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro.
Contro la Juventus cercherà di esserci, almeno in panchina. Proprio delle sue condizioni ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro i bianconeri.
Queste le sue parole: "Pellegrini ha fatto una parte di seduta con noi dopo 3 settimane, vediamo oggi la reazione alla seduta di ieri".