La Lazio e (l'ennesimo) trend da invertire: Dia a caccia del primo gol alla Juve

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - C'è un trend da invertire in casa Lazio. Dopo il gol contro il Verona, Dia si è fermato. Giusto una buona prestazione col Genoa, in cui è mancato solo il gol, a fronte di tanti errori nelle altre uscite, su tutti quelli contro Torino e Roma. Boulaye, riporta Il Messaggero, non sembra aver voltato pagina da quell'occasione divorata di fronte a Svilar nel derby. Un colpo di scena per lo stessa Sarri, che in estate non aveva nascosto la propria stima nei confronti del numero 19: "Segna 8 volte su 10 da dentro l'area".

Una media mai confermata finora, ma il Comandante non demorde ed è pronto ad affidargli ancora il posto da centravanti: "Oggi la Lazio è una coperta corta. Se troviamo solidità facciamo fatica a fare gol, e viceversa". Discorso che rispecchia perfettamente quanto visto a Bergamo, dove Dia ha lottato da solo lì davanti, facendo il lavoro sporco con 11,6 chilometri percorsi, 3 recuperi e 27 passaggi completati, nonostante sia stato il più pressato dai giocatori di Juric.

Ora Boulaye sogna finalmente di battere la Juventus alla sesta occasione trovando anche il primo gol, che allo stesso tempo sarebbe un'ottima notizia per la Lazio, visto che nelle precedenti 12 occasioni in cu ha fatto centro, sono arrivate 9 vittorie e 3 pareggi.