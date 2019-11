Sassuolo - Lazio, Caicedo: "Partita vinta con cattiveria, avanti così!" - VIDEO

Vittoria all'ultimo respiro, quella della Lazio sul campo del Sassuolo. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto proprio l'autore del gol partita Felipe Caicedo: "Fortunatamente abbiamo vinto, è quello che conta. Sono contento perchè durante la settimana avevo avuto qualche problema. Abbiamo fatto bene fino alla fine, la squadra ha carattere e dobbiamo continuare così. Ora c'è più consapevolezza, il mister ci aveva parlato della difficoltà della gara. Il Sassuolo è molto allenato, gioca bene. Con la cattiveria però ci siamo portati a casa una partita pesante. Prossime partite? Giocare in casa con i nostri tifosi sarà importante, bisogna mantenere intensità e concentrazione. Dobbiamo vincere e continuare così fino alla fine. Io sono un attaccante, quando segno e faccio vincere la squadra è una grande soddisfazione. Avevamo bisogno di quel gol, anche io. Ancora manca tanto, siamo nel vivo della stagione e sicuramente arriveranno altre reti".

Felipe Caicedo ha commentato la gara anche ai micorofoni dei giornalisti presenti in zona mista: "Siamo nel vivo della stagione. Oggi abbiamo fatto bene, dovevamo vincere e ce l'abbiamo fatta. Sono contento per il gol, ma soprattutto perché la Lazio ha vinto. Il momento del gol? C'era un po' di confusione, poi tutti i compagni sono venuti ad abbracciarmi. Il Sassuolo è una squadra che gioca bene, non è mai facile vincere qui in casa loro: è normale entrare un po' in difficoltà. Penso che la Lazio rispetto all'anno scorso e a due anni fa abbia più carattere ed esperienza. Il mister sta facendo un bel lavoro con noi che giochiamo un po' di meno. Sappiamo di essere forti tecnicamente: a volte manca quel pizzico di cattiveria che oggi però abbiamo tirato fuori. Ma è attraverso queste partite che si conquista la qualificazione in Champions League. Supercoppa? Ancora manca un po' di tempo, sappiamo che sarà una partita importante ma ora c'è il campionato: pensiamo partita dopo partita. Europa League? Penso che abbiamo fatto bene finora, ma ci è mancata un po' di fortuna. Adesso siamo concentrati sulla sfida di giovedì".

CLICCA QUI PER ASCOLTARE LE PAROLE DI CAICEDO NEL POST-PARTITA

SASSUOLO - LAZIO, LE PAGELLE

SASSUOLO - LAZIO, LA MOVIOLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE