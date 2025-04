Lazio, Mandas e Isaksen hanno un messaggio per i tifosi: il video fa impazzire

E' Isaksen-mania a Bergamo ma anche Mandas ha elettrizzato i tifosi con parate che hanno permesso alla Lazio di salvarsi e non buttare via il gol segnato dal danese. Al termine del match l'MVP di Atalanta - Lazio non poteva che essere Gustav Isaksen, per questo la società ha deciso di mettergli in mano l'instagram del club e registrare un video simpatico e carico di felicità rivolto ai tifosi: "Daje forza Lazio sempre", esclama Mandas. "Ciao tifosi, daje" invece afferma Isaksen. Qui sotto la clip che sta facendo impazzire i supporters biancocelesti: