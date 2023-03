Lazio, Pedro e il toccante post per Leiva: "È stato un grande piacere..." - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Due grandi calciatori, due grandi amici. Pedro e Lucas Leiva hanno condiviso diverse gioie insieme con l'aquila sul petto, nutrendo sempre stima l'uno per l'altro, sia per quanto riguarda il lato calcistico, sia per quello umano. In merito a questo legame, il numero 9 della Lazio ha voluto dedicare un bellissimo post all'ex biancoceleste che ha recentemente annunciato il suo ritiro dal calcio: "È stato un grande piacere condividere con te lo spogliatoio come giocatore e conoscere te come persona, te e la tua meravigliosa famiglia. Ti auguro il meglio per la tua nuova fase. Un grande abbraccio crack!!!"