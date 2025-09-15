Acerbi su Inzaghi: "Mi ha voluto all'Inter, sapeva chi ero dalla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'anteprima pubblicata da Il Corriere dello Sport del nuovo libro di Francesco Acerbi "Io, Guerriero", il difensore dell'Inter ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi, suo ex allenatore in nerazzurro e alla Lazio. Questo è ciò che ha scritto: "Inzaghi mi conosceva dai tempi della Lazio. Mi aveva voluto perché sapeva chi ero. Non tanto tecnicamente – quello lo possono valutare tutti – ma come uomo. E questo per me ha fatto la differenza. Sapere che c’era qualcuno pronto a scommettere su di me, ancora una volta, mi ha dato forza. Ho imparato a non aspettarmi applausi, né a cercarli. Quando arrivi in un club come l’Inter a trentatré anni, devi essere pronto a sentire il giudizio addosso ogni domenica. Sapevo che il tifoso nerazzurro è esigente, si aspetta sempre il massimo da chi indossa quella maglia. Io non chiedevo altro: ero lì per giocare, non per essere giudicato. A poco a poco la gente ha cominciato a capirlo. Hanno visto che non ero lì per occupare spazio, ma per guadagnarmelo. Hanno capito che non avevo paura di metterci la faccia. E che, ancora una volta, ero pronto a fare la mia parte".

