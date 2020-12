Atalanta, il Papu Gomez fa a pezzi il Tapiro d'oro: arriva la smentita dell'argentino, ma...

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Striscia la Notizia ha trasmesso la consegna (o meglio dire il tentativo di consegna) del Tapiro d'oro al Papu Gomez. L'argentino non è mai sceso dalla macchina non rispondendo alle domande di Valerio Staffelli. Il giornalista ha lasciato il trofeo tipico del tg satirico sulla vettura del giocatore. Dopo aver salutato, il Tapiro è stato sbattuto contro il muro all'ingresso di Zingonia, ma la troupe non ha ripreso l'autore del gesto. Nelle riprese si vede il Papu di schiena che andava verso gli spogiatoi e potrebbe anche non essersi accorto del fatto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Sul proprio profilo Instagram, Gomez ha smentito la versione dei fatti di Striscia la Notizia, che sta circolando in queste ore: "È completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l'inviato del programma in questione. Ho solo scelto - come mio diritto - di non riceverre nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro".

Quello attuale è un momento indubbiamente complicato per il Alejandro Gomez, escluso dalla lista dei convocati dal tecnico Gasperini nell'ultima gara contro la Roma. "Dopo le ultime vicissitudini - riporta il sito di Striscia la Notizia - Valerio Staffelli ha provato a consegnare il Tapiro d'oro al Papu, ma il funambolico giocatore argentino ha inizialmente eluso la marcatura del tg satirico, sprintando fino a un parcheggio adiacente la sede degli allenamenti della squadra bergamasca". Staffelli, le cui domande sono state continuamente "dribblate" dall'attaccante, ha lasciato il tapiro sull'automobile dell'argentino. E proprio nel momento in cui la troupe stava per andarsene, allontanata da alcuni tesserati del club tra cui Zapata e Gosens, in uno scatto d'ira Gomez ha scagliato il "premio" a terra, rompendolo in mille pezzi. Il servizio completo sarà mandato in onda nel corso del programma in onda questa sera.

Anversa, prima da titolare in Jupiter League per Lukaku: "Qui non per fare rotazioni, voglio di più"

'Lazio negli ospedali', Parolo in visita al Bambin Gesù con doni biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato alle 15