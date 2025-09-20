Atalanta, Juric ritrova Lookman: "È disponibile. Titolare? Devo valutare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Torino - Atalanta, il tecnico nerazzurro Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare della partita, si è espresso sul ritorno tra i convocati di Ademola Lookman. Di seguito le sue parole a riguardo: "Lookman? Ha parlato con me, la squadra e il mio staff. E' stato accolto bene e da domani comincerà ad essere disponibile. L'autonomia non è al massimo visto che si è allenato da solo fino ad ora. In allenamento ha fatto molto bene. Titolare? Staremo a vedere, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane un giocatore importante, però valuterò".

