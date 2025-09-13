Barella, la moglie non ci sta: “Non avete un ca**o da fare!”

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Federica Schievinin, la moglie di Nicolò Barella, ha smentito una fake news sul conto della sua famiglia. Stando a quanto ha scritto una pagina di Facebook, lei sarebbe di nuovo in attesa. "Un annuncio personale 10 minuti fa sulla pagina della coppia", si legge sul noto social network, arricchito dalle foto della coppia e anche dallo screen di un'ecografia di un bambino nella pancia. Una notizia che... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > BARELLA <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.