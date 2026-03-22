Bologna, Di Vaio a Dazn: "La Lazio è allenata bene, è molto quadrata"
22.03.2026 14:50 di Simone Locusta
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Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna ed ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Bologna - Lazio. Di seguito le sue parole.
"L'emozione di giovedì è stata tanta, dobbiamo esser bravi a resettare e ripartire portandoci dietro tutti gli aspetti positivi. Dobbiamo esser consapevoli che sarà una partita diversa e proporre il nostro calcio contro una squadra che sta bene e che è allenata bene, è molto quadrata, con giocatori importanti. Dobbiamo dare continuità di risultati perché vogliamo lottare fino alla fine per tornare in Europa, dobbiamo portare avanti tutte e due le competizioni al massimo".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.