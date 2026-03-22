Bologna - Lazio, doppio tocco di Orsolini dal dischetto: la spiegazione di Marelli
Primo rigore parato in Serie A per Edoardo Motta che dopo aver procurato, complice un erroraccio di Dele-Bashiru, il penalty per il Bologna neutralizza la conclusione di Orsolini tenendo lo 0-0 nella gara della Lazio in Emilia. Piccolo giallo, però, per quanto riguarda il tiro dal dischetto del capitano dei rossoblu.
Dalle immagini, infatti, si vede come il pallone venga toccato due volte da Orsolini, prima con il piede di appoggio e poi con quello che va a concludere. A spiegare quanto accaduto è stato Luca Marelli ai microfoni di Dazn: “Il piede destro di Motta era sulla riga, la proiezione del sinistro sulla linea della porta. Per quanto riguarda il doppio tocco, nessun vantaggio per Orsolini e quindi viene confermato il verdetto del campo sul calcio di rigore”.
Non avendo realizzato il penalty, quindi, Orsolini non ha tratto nessun vantaggio e l’arbitro ha potuto lasciar correre. Se il capitano del Bologna avesse invece segnato Feliciani sarebbe stato costretto a far ripetere il rigore, non essendo possibile da regolamento toccare due volte il pallone nel momento di calciare un rigore.