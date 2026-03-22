Bologna - Lazio, Gila costretto a uscire per infortunio: le condizioni
22.03.2026 15:26 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Brutte notizie per la Lazio durante il match del Dall'Ara contro il Bologna. Il vice di Sarri, Ianni, è stato infatti costretto a operare un cambio poco prima della mezz'ora del primo tempo.
Ad alzare bandiera bianca è Mario Gila. Il difensore è uscito zoppicando dal campo toccandosi il ginocchio destro. Al suo posto dentro Provstgaard.
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autore
Jessica Reatini
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