Bologna - Lazio, Motta protagonista: parato il suo primo rigore in Serie A
22.03.2026 16:15 di Christian Gugliotta
Edoardo Motta abbassa la saracinesca e tiene a galla la Lazio. Al 50', un passaggio scellerato di Dele-Bashiru mette Castro a tu per tu col portiere biancoceleste, che atterra l'attaccante rossoblù in area commettendo un fallo da rigore. Dal dischetto Orsolini apre il piattone sinistro, ma trova la respinta del classe 2005, che indovina l'angolo riuscecndo addirittura a bloccare il pallone. Per Motta si tratta del primo rigore parato in Serie A, al primo affrontato.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.