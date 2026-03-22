Bologna, Zortea all'intervallo: "Gara bloccata ed equilibrata. Dovremo..."
22.03.2026 16:05 di Christian Gugliotta
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All'intervallo della sfida tra Bologna e Lazio, il terzino rossoblù Nadir Zortea si è fermato brevemente ai microfoni di Dazn. Queste le sue considerazioni dopo i primi 45 minuti:
"Gara bloccata ed equilibrata. Stiamo cercando di giocare in avanti e guadagnare più spazio possibile nel minor tempo possibile. È normale che partite come queste, soprattutto nel primo tempo, siano equilibrate, quindi non ci spaventa. Dobbiamo semplicemente continuare come nel primo tempo, essere più veloci nel verticalizzare, e avremo altre occasioni".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.