Calciomercato, Fofana al Lens: domani le visite mediche

Seko Fofana diventerà presto un nuovo giocatore del Lens. La fumata bianca è arrivata in queste ore e il giocatore è atteso domani in Francia per le visite mediche di rito. Il centrocampista potrebbe addirittura esordire già domenica contro il Nizza. Dopo quattro anni in Friuli il giocatore lascia la Serie A nonostante tantissime offerte ricevute. La Fiorentina nelle ultime ore ci aveva provato sul serio per portarlo in Toscana, ma la decisione del centrocampista è stata quella di provare l'esperienza in Ligue1 e alla fine la società bianconera si è piegata. Secondo L'Equipe, l'Udinese incasserà 10 milioni di euro dalla cessione, bonus compresi, ed è andata molto incontro alle richieste del calciatore visto che partiva da una valutazione di 18/20 milioni. I transalpini, però, sono una neopromossa e non avevano un budget importante da potersi permettere quelle cifre. Fofana era stato accostato a molti club, Lazio compresa, ma alla fine ha scelto la Francia e proseguirà lì la sua carriera.

