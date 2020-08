Calciomercato Lazio, intreccio Fofana: vuole il Lens, ma la Fiorentina...

Situazione particolare quella di Seko Fofana dell'Udinese. Il centrocampista ivoriano, accostato anche alla Lazio, è con le valigie in mano e ha già manifestato la volontà di trasferirsi al Lens. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il club francese non ha mai fatto nessuna offerta, mentre la Fiorentina pensa a lui per completare la mediana. Pozzo chiede una cifra tra i 18 e i 20 milioni, i viola sperano in uno sconto.

