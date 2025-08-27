Calciomercato, l'Hellas Verona si rinforza in vista della Lazio: i dettagli
27.08.2025 19:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Fonte: Tuttomercatoweb.com
L'Hellas Verona, che domenica sfiderà la Lazio all'Olimpico è attivissimo sul mercato in entrata, in queste ultime ore di trattative, col gong fissato per la giornata di lunedì 1 settembre alle ore 20.
Nelle scorse ore il club scaligero ha annunciato gli arrivi del difensore Armel Bella-Kotchap dal Southampton e dell'attaccante Gift Orban dall'Hoffenheim. Ora, secondo le ultime raccolte da TMW, l'obiettivo si è spostato sul centrocampo ed in questo senso attenzione al profilo di Moatasem Al-Musrati, mediano classe '96 di proprietà del Besiktas che potrebbe arrivare in prestito.