Paura per Moratti: l'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

27.08.2025 17:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Paura per Moratti: l'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per una polmonite
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attimi di paura in casa Inter. L'ex presidente Massimo Moratti, spiega Gazzetta.it, è infatti ricoverato in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite.

Moratti, si legge, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita anche se la sua situazione è seria dopo che i medici lo hanno dovuto intubare a causa delle difficoltà nel respirare autonomamente.

Notizia in aggiornamento nelle prossime ore.