Paura per Moratti: l'ex presidente dell'Inter ricoverato in terapia intensiva per una polmonite
27.08.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Attimi di paura in casa Inter. L'ex presidente Massimo Moratti, spiega Gazzetta.it, è infatti ricoverato in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano per via di una polmonite.
Moratti, si legge, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita anche se la sua situazione è seria dopo che i medici lo hanno dovuto intubare a causa delle difficoltà nel respirare autonomamente.
Notizia in aggiornamento nelle prossime ore.