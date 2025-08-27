Francia, i convocati di Deschamps: la scelta su Guendouzi - FOTO
Dopo il weekend il campionato si prenderà una pausa per lasciare spazio alle nazionali impegnate nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Man mano tutti i ct stanno diramando le liste dei convocati e poco fa è stata resa nota quella della Francia di Deschamps. Nell'elenco dei 23 nomi non figura quello di Matteo Guendouzi, il biancoceleste non è stato preso in considerazione dal commissario tecnico e resterà dunque, nella Capitale per allenarsi con la squadra. Di seguito la lista completa
Rentrée des classes pour nos Bleus 🇫🇷— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025
Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23, avec la première de Maghnes Akliouche
Cap désormais sur le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kXfUnEOl5O
