Lazio, Guy Chiappaventi: "Il Como ci ha preso a pallonate. Sarri? L'ho visto..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, lo scrittore e giornalista Guy Chiappaventi ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Como, andando anche ad analizzare alcuni singoli e la situazione nata in casa Lazio dopo il blocco del mercato.

LA PARTITA - "Ci hanno preso a pallonate. Non me l'aspettavo. Pensavo la Lazio potesse fare risultato, visto che il Como giocava con la difesa molto alto. La prima mezz'ora è stata vissuta in totale apnea, la Lazio avrà superato la metà campo un paio di volte, loro potevano giocare senza portiere e avrebbero vinto lo stesso. Ragionando a mentre fredda poi si pensa a degli alibi: tra infortunati, il gol annullato per un centimetro e il fatto che il Como avrebbe vinto probabilmente anche con l'80% delle altre squadre di Serie A".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

LE PAROLE DI SARRI - "Il discorso di Sarri a fine partita mi è sembrato un misto di rassegnazione e frustrazione. Mi è sembrato avesse la guardia bassa. Io ho molta di stima di Sarri e sono contento del suo ritorno, credo sia il nostro totem in questo momento. Ma l'ho visto scoraggiato. Non si aspettava una partita del genere, come non ce lo aspettavamo noi. Io pensavo una partita simile all'amichevole contro al Galatasaray, loro aggressivi e noi che ripartivamo in contropiede".

L'ASSENZA DI ROVELLA - "Ho visto Guendouzi e Cataldi in difficoltà, l'assenza di Rovella ha pesato, ma avremmo perso anche con lui in campo. La nascita della figlia? È successo anche a me, io ero in Emilia per il terremoto e il mio editore mi ha detto di tornare, io son stato lì e poi sono andato da mia figlia. Non credo che un medico in sala operatoria lascia tutto perché è nata la figlia".

ADDII BLOCCATI DAL MERCATO - "Forse Castellanos non si sente sicuro, ma in discussione. Ha avuto delle offerte e quando ha giocato con Sarri non è andato benissimo. Forse con il mercato aperto sarebbe andato via. Guendouzi? Lui è venuto per Sarri ed è rimasto volentieri. Gila secondo me se ne voleva andare e vediamo se ora andrà in scadenza o saluterà la prossima estate".

