Lazio - Verona, l'esordio dei biancocelesti all'Olimpico: il club ricorda l'appuntamento - FOTO
Domenica 31 agosto alle 20:45 la Lazio affronterà il Verona all'Olimpico, la gara è valida per la seconda giornata di campionato. Prima sfida casalinga per i biancocelesti, chiamati a riscattare la sconfitta e la brutta prestazione messa in scena col Como. Zaccagni e compagni avranno il pieno supporto del proprio pubblico, attualmente si contano più di 35 mila presenze considerando che mancano ancora diversi giorni alla partita. Via social, attraverso un post, la società ha voluto ricordare l'appuntamento.
