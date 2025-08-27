Comuzzo ha detto no a Inzaghi: il difensore (per ora) resta alla Fiorentina

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Pietro Comuzzo dice no all'Arabia Saudita. Nelle scorse ore era arrivata una proposta importantissima alla Fiorentina da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi, con i sauditi che avevano messo sul piatto 35 milioni di euro cash incassando il via libera di base da parte del club viola alla trattativa, previa accettazione da parte del giocatore.

Il difensore classe 2005 si è preso alcune ore per valutare l'offerta e la destinazione, parlando con la famiglia e l'entourage. E in questi minuti è arrivata la sua scelta, forte e precisa: niente Arabia Saudita, Pietro Comuzzo (almeno per il momento) resta alla Fiorentina.

