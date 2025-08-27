Serie A, Manganiello designato con la Roma: sarà il quarto uomo
Sono state rese note le designazionia arbitrali per la seconda giornata di Serie A. L'arbitro di Lazio - Como Gianluca Manganiello, protagonista dell'annuncio del fuorigioco del gol di Castellanos, farà il quarto uomo della sestina che guiderà Pisa - Roma. L'arbitro sarà Collu, gli assistenti Cecconi e Rossi, al Var ci sarà Meraviglia, AVAR Maresca.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.