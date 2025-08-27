Mattei: "Altroché disfattismo, la Lazio sta scomparendo dal calcio internazionale"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A qualche giorno dal termine della sfida della Lazio contro il Como e già verso la seconda giornata di campionato, contro l'Hellas Verona all'Olimpico, Stefano Mattei ha parlato degli ultimi temi "caldi" tra le fila biancocelesti. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, ecco le sue parole:

“Perchè Basic e Hysaj dovrebbero sottostare a queste condizioni (prolungamento di un anno, così da spalmare lo stipendio e sperare in nuove proposte di prestito con obbligo di riscatto, ndr)? Perché devono lavorare il doppio per guadagnare la stessa cifra? La Lazio ha venduto un solo giocatore, chi c’è ha uno stipendio elevato e questo crea problemi al mercato.

Fabiani in scadenza a giugno? Ricordiamo che lui ha detto che potrebbe lasciare a fine anno se non dovessero verificarsi alcune condizioni. Comunque quasi tutti direbbero di non rinnovare il suo contratto, l’unico che non direbbe questo è il presidente Lotito.

Per me ci sono sette squadre più forti della Lazio, poi è chiaro che anche lo scorso anno abbiamo fatto un discorso simile e invece abbiamo visto che stagione ha fatto il Milan. Non è disfattismo, le altre si sono rinforzate. La Lazio sta scomparendo dal calcio internazionale. Ripeto: non è disfattismo, è realismo. L’Atalanta forse può essere l’unico dubbio, da inserire con Lazio, Bologna e Fiorentina. Rivedendo ieri la partita, ribadisco che era rigore netto su Castellanos. Non capisco come mai i giocatori in campo non lo abbiano sottolineto”.

