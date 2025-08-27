Lazio, si pensa al rinnovo di contratto per Hysaj e Basic: il motivo

RASSEGNA STAMPA - Esuberi da piazzare... ma vicini al rinnovo. È sempre più particolare la situazione delle uscite in casa Lazio. Hysaj e Basic, per esempio, sono in scadenza a giugno ma hanno i contratti più onerosi (rispettivamente 2,8 e 1,6 milioni d'ingaggio). Per questo sono difficili da piazzare altrove a cifre elevate e restano ancora a Formello.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'ultima idea della società in questo senso sarebbe quella di offrirgli in prolungamento di un anno, così da spalmare lo stipendio e sperare in nuove proposte di prestito con obbligo di riscatto. Per Fares e Kamenovic, invece, a meno di sorprese, la via della buonuscita sembra essere l'unica possibilità per il loro addio alla Capitale.

