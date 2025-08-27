Lazio, Rambaudi: "Contro il Verona va sfatato il tabù Olimpico"
Imperativo voltare pagina nel più breve tempo possibile. La brutta prestazione contro il Como deve essere un monito per la Lazio chiamata a ripartire nell'immediato dalla gara contro il Verona. Sul tema ecco il pensiero di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Non credo Sarri cambi qualcosa, la sua convinzione è quella: giocare con i tre a centrocampo; comunque io ora mi focalizzerei più sull’aspetto mentale, motivazionale. Quella con il Verona deve essere la partita che riaccende un po’ gli animi".
"Domenica gara molto delicata che devi affrontare bene, devi entrare in campo che già vinci 1-0. Non la puoi fallire, io la temo. Non si può essere quelli di Como: atteggiamento sbagliato, pressing anche, non bene neanche la proposta di calcio. In primis poi va sfatato il tabù-Olimpico. Ai giocatori, specialmente in certe squadre, non piace rincorrere sempre gli altri e giocare in base all’avversario".
"Partiamo dal presupposto che Sarri è un ottimo allenatore; ha una sua idea di calcio e per quanto riguarda la difesa è bravissimo, poi però c’è altro. Questa rosa non è scarsa. Dietro ok, ma qualcosa davanti deve cambiare".
"Sarebbe un fallimento giocare senza Rovella; io credo che Cataldi possa fare bene da mezzala, magari ti da anche più palleggio. Ad ogni modo, non è tanto il modulo, quanto l’interpretazione. Al momento vedo troppo nervosismo in campo da parte dei giocatori".
