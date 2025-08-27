Fiorentina, Pioli: "Non sono favorevole al VAR a chiamata". E su Como - Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

Nella sfida tra Como e Lazio, per la prima volta nella storia, l'arbitro ha comunicato in tempo reale ai presenti le ragioni di una decisione presa dopo un check col VAR. L'episodio in questione è il gol annullato a Castellanos per fuorigioco. Il tema è stato affrontato durante la conferenza stampa di Stefano Pioli, alla vigilia della gara di Conference League, che ha così commentato: "Il fatto che l'arbitro possa spiegare la decisione è una bella cosa. Una decina di anni fa andai a vedere il Sei Nazioni di rugby, mi dettero gli auricolari all'ingresso per le spiegazioni dell'arbitro. Mi piace molto".

"Favorevole al VAR a chiamata? Io sono per avere il tempo effettivo migliore possibile, con eventuali chiamate penso si perderebbe troppo tempo. Quindi non mi piace, io sono a favore del tempo effettivo anche se non ci si arriverà mai. Per questo andrei avanti così, accettando le decisioni dell'arbitro. Detto questo la VAR deve intervenire solo su chiari ed evidenti errori, questo non viene sempre fatto ed è sbagliato".

