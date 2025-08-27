Lazio, Oddi: "Cambio modulo contro il Verona? Credo che Sarri..."

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi è tornato a parlare della brutta prestazione della Lazio a Como e anche della prossima gara dei biancocelesti contro il Verona, in programma domenica 31 agosto all'Olimpico: "Quella col Como è una gara da dimenticare il prima possibile, ci hanno dato una lezione di calcio; non hanno sbagliato niente e noi non ci abbiamo messo la grinta giusta, ci hanno messo sotto in tutto e per tutto, in ogni zona del campo. Tutta la squadra non ha funzionato".

"Per me la Lazio è una squadra che può fare un campionato non dico bello ma sicuramente meglio di come pensiamo adesso, non è il caso di farsi condizionare da questa gara. Vediamo se con il Verona Sarri cambierà modulo, ma non penso".

"Provstgaard esordiente, giovane, mi piace. Sicuramente non doveva essere lui a prendersi sulle spalle la Lazio al debutto ma non mi è dispiaciuto".

"La Lazio deve lottare per un posto in coppa, ma dopo quello che è successo serve tirare fuori qualche soldo. Il tifoso della Lazio va ringraziato, anche per gli abbonamenti. Dopo quello che è successo, non era scontato. E non si può andare avanti così, anche la società deve farsi vedere".

