Italia, i possibili convocati di Gattuso: la scelta su Zaccagni e Rovella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Gattuso scioglie i dubbi. Il nuovo ct dell'Italia sta riflettendo sulla lista dei 26/28 convocati che dovrà comunicare nei prossimi giorni per le gare contro Estonia e Israele, ci si gioca il Mondiale. Nei giocatori che sta valutando il mister azzurro, ci sono anche due elementi della Lazio di Sarri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo è Nicolò Rovella: al momento però, per il ruolo da regista, è in vantaggio Locatelli (in vantaggio su Ricci). Non sarà facile per lui trovare spazio. Il secondo nome invece è quello di Mattia Zaccagni: con Gattuso potrebbe avere più spazio da esterno d'attacco, quello che non ha mai trovato con Spalletti. Attenzione però anche alla candidatura di Kean sulla fascia, che consetirebbe l'utilizzo di uno tra Retegui e Scamacca in avanti.

