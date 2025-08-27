Calciomercato Lazio | Ajax, Gaeei può finire in Francia: le ultime

Anton Gaeei era finito nel mirino della Lazio. Ve l'avevamo raccontato a inizio giugno, appena iniziato il Sarri-Bis, in sostanza prima di tutto il caos del blocco del mercato. Il terzino dell'Ajax era uno dei nomi per la fascia destra, che da tempo è ancora occupata da Hysaj, Lazzari e Marusic. Ora il 22enne può lasciare davvero l'Olanda, ma non per sbarcare in Italia. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Paris FC in Ligue 1 avrebbe presentato un'offerta da 6 milioni di euro per acquistarlo. Si aspettano sviluppi, ma un altro obiettivo di Lotito e Fabiani potrebbe saltare.

