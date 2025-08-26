Lazio, il diesse Fabiani assente a Como: ecco il motivo

RASSEGNA STAMPA - Pesante sconfitta a Como. La Lazio è partita con il piede assolutamente sbagliato alla prima giornata della nuova Serie A. La squadra di Fabregas ha messo sotto quella di Sarri praticamente sotto ogni aspetto: ritmo, tecnica, gioco, intensità, pressing e aggressività. Nonostante la cocente delusione, il tecnico biancoceleste e il direttore sportivo Fabiani hanno deciso di non parlare alla squadra.

Ogni discorso sarà rimandato alla ripresa degli allenamenti a Formello, fissata per mercoledì (doppia seduta). Il diesse, tra l’altro, non era presente al Sinigaglia perché bloccato in aeroporto a Fiumicino, come riportato da Il Messaggero. Nei prossimi giorni quindi avrà l'occasione per rivedere tutto il gruppo direttamente dopo il risultato negativo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.