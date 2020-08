Calciomercato Lazio, Di Marzio: "L'Inter può chiudere per Kumbulla"

Il calciomercato della Lazio va avanti, con una serie di trattative sempre più nel vivo come quelle per David Silva, Vedat Muriqi e Borja Mayoral. In difesa il primo obiettivo è Marash Kumbulla dell'Hellas Verona, su cui è forte anche l'Inter. Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione rivelando che il club nerazzurro potrebbe chiudere l'acquisto nelle prossime ore: "Kumbulla è sempre più vicino all'Inter. Il difensore ha dato la disponibilità per il trasferimento e ora toccherà ai nerazzurri dare l'assalto decisivo. L'Inter può chiudere l'acquisto".

