Calciomercato Lazio, i tifosi pressano David Silva: "Vieni a Roma, niente scherzi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Poche cose scaldano il cuore dei tifosi come il calciomercato. E' vero che con le temperature attuali è difficile trovare cose che non si scaldino, per i possibili acquisti arrivano dritti al cuore e fanno sognare i supporters. Non poteva non essere così in casa Lazio quando è emersa la candidatura di David Silva. Il centrocampista che ha vinto tutto con City e Spagna potrebbe vestire la maglia con l'aquila sul petto. Una trattativa nata nell'ombra e che piano piano è emersa sempre di più. Le parti sembrano essere sempre vicine, ma il mancato annuncio ha fatto sorgere dubbi e voci con Juventus, Inter, Milan e Siviglia a svolgere il ruolo dei cattivi delle favole. Da Formello rimangono ottimisti e aspettano le final eight di Champions che potrebbe regalare a David Silva l'unico trofeo che gli manca: la coppa dalle grandi orecchie. C'è chi dice che possa essere proprio lui ad alzare al cielo il trofeo e che non voglia annunciare la sua prossima destinazione per non destabilizzare in alcun modo il gruppo e per rispetto del club inglese. Se la società aspetta, i tifosi sono più impazienti e hanno preso d'assalto i social. In particolari quelli ufficiali del giocatore che da settimane sono invasi da commenti come "Vieni alla Lazio", "Ti aspettiamo a Roma" e "Welcome to Lazio". Nelle ultime ore i messaggi sono un po' cambiati e recitano "Basta pensare, scegli la Lazio", "Vieni alla Lazio noi ti amiamo già", "Vieni alla Lazio, niente scherzi" e "Firma il contratto e vieni alla Lazio". I sostentitori biancocelesti provano a far sentire così il loro affetto a Merlino e sognano di ammirarlo all'Olimpico. Riusciranno con il loro amore e i loro commenti a vincere le ultime resistenze di David? Non rimane che aspettare.