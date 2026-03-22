Calciomercato Lazio | Insigne: "Mancato ritorno a Napoli? Ecco com'è andata"

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Lorenzo Insigne, ex calciatore del Napoli e della Nazionale oggi in forza al Pescara, ha parlato ai microfoni di Rai 2 per raccontare del mancato ritorno a Napoli e della speranza di poter tornare in Nazionale. A gennaio, Insigne è stato anche vicinissimo alla Lazio. Di seguito le sue parole.

RITORNO A NAPOLI - "Con la proprietà ho un grandissimo rapporto. Quando ho avuto la chiamata di Manna qualche chiacchierata con il presidente l’ho fatta: è stato onesto e sincero con me, gli piaceva l’idea ed era contento del mio attaccamento al Napoli. Penso sia stato sicuramente un fattore di preparazione atletica, sappiamo tutti che Conte ci tiene tanto alla condizione fisica, penso sia stato quello il fattore che ha inciso".

LA NAZIONALE - "Finché gioco, la speranza è sempre quella di tornare in Nazionale. La maglia della Nazionale è una maglia importante perché tutti i ragazzi da piccoli sognano di giocare con quella maglia. Al di là del Mondiale al giugno, sarei contento e onorato di partecipare anche a queste due partite (i play-off, ndr)".