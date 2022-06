Calciomercato Lazio, situazione portiere: Carnesecchi in pole, le alternative…

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a lavorare sul calciomercato in entrata. Dopo Marcos Antonio e Cancellieri, il club biancoceleste punterà a rinforzare il pacchetto arretrato di Sarri. Serviranno almeno due centrali difensivi e un portiere titolare. Il primo nome sulla lista dei desideri è sempre quello di Marco Carnesecchi. Una richiesta esplicita del Comandante che ha deciso di puntare sul classe 2000 reduce da una stagione mostruosa con la Cremonese. Ballano ancora tre milioni tra la richiesta dell'Atalanta (18) e offerta della Lazio (12+3 di bonus). La società capitolina spera di limare questa distanza nei prossimi giorni per assicurare a Sarri il suo estremo difensore titolare. Non mancano però di certo le alternative. Se Carnesecchi non dovesse arrivare, potrebbe partire l'assalto a Vicario, riscattato dall'Empoli per 9 milioni. Sullo sfondo resta lo spagnolo Sergio Rico, approvato da Tare ma non dal mister. In passato sono stati accostati alla Lazio anche i nomi di Gollini, Kepa, Silvesti e Luis Maximiano che però adesso sembrano decisamente più distanti.