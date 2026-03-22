CLASSIFICA | Serie A, la Lazio stacca il Sassuolo e supera il Bologna
22.03.2026 16:53 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Terza vittoria consecutiva per la Lazio in campionato. Dopo aver battuto Sassuolo e Milan la squadra di Sarri si impone anche al Dall’Ara mandando ko il Bologna grazie alla doppietta di Taylor nella ripresa.
Tre punti che permettono ai biancocelesti di conquistare un’altra posizione in classifica e di raggiungere quota 43 punti e di entrare nella scia dell’Atalanta che, vittoriosa contro il Verona, rimane al settimo posto a quota 50. Con il ko casalingo la squadra di Italiano rimane al nono posto a -1 proprio dalla Lazio.
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Jessica Reatini
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